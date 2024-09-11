Замена военного билета: как получить новый документ при потере

С соответствующим заявлением нужно обратиться в военкомат

Каждый гражданин Украины, состоящий на военном учете, обязан иметь военно-учетный документ. Он представляется территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на бланке по письменному заявлению гражданина.

Процедура получения или замены военно-учетного документа четко регламентирована Постановлением Кабинета Министров Украины №559. Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на сервисе юридических консультаций "Юристы. UA".

Как получить или заменить военно-учетный документ

Для получения или замены военного билета гражданин должен подать письменное заявление в ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете или исключения из него. К заявлению необходимо добавить цветную фотографию установленного размера.

Когда требуется новый военно-учетный документ

Среди основных причин для выдачи или замены военно-учетного документа:

взятие на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста;

мобилизация гражданина;

отсутствие места для внесения соответствующих изменений в действующий документ;

потеря или порча документа;

изменение категории по воинской обязанности;

несоответствие данных в Едином государственном реестре призывников, резервистов и военнообязанных;

если призывник, состоящий на военном учете до вступления в силу постановления Кабмина № 559, не получал удостоверение призывника, а военнообязанный и резервист — военного билета лиц старшинского, рядового, сержантского состава, военного билета офицера запаса или временного удостоверения военнообязанного;

выявление желания изменить военно-учетный документ, который был издан до вступления в силу постановления правительства №559.

Юрист отмечает, если гражданин из-за состояния здоровья не может лично подать заявление, это может сделать лицо, осуществляющее уход за ним или его опекун. ТЦК и СП обязаны выдать (или заменить) военно-учетный документ на бланке в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления.

Ранее "Телеграф" писал, как действовать, если ТЦК забирает паспорт или другие документы. По словам юристов, представители военкоматов имеют право забрать исключительно военно-учетные документы.