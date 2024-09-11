Заміна військового квитка: як отримати новий документ у разі втрати

З відповідною заявою потрібно звернутися до військкомату

Кожен громадянин України, що перебуває на військовому обліку, зобов'язаний мати військово-обліковий документ. Він видається територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на бланку за письмовою заявою громадянина.

Процедура отримання або заміни військово-облікового документа чітко регламентована Постановою Кабінету Міністрів України №559. Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на сервісі юридичних консультацій "Юристи. UA".

Як отримати або замінити військово-обліковий документ

Для отримання чи заміни військового квитка громадянин має особисто подати письмову заяву до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку або виключення з нього. До заяви необхідно додати кольорову фотокартку встановленого розміру.

Коли потрібен новий військово-обліковий документ

Серед основних причин для видачі або заміни військово-облікового документа є:

взяття на військовий облік як призовника, військовозобов’язаного або резервіста;

мобілізація громадянина;

відсутність місця для внесення відповідних змін у чинний документ;

втрата або псування документа;

зміна категорії щодо військового обов’язку;

невідповідність даних у Єдиному державному реєстрі призовників, резервістів та військовозобов’язаних;

якщо призовник, який є на військовому обліку до набрання чинності постановою Кабміну № 559, не отримував посвідчення призовника, а військовозобов’язаний та резервіст — військового квитка осіб старшинського, рядового, сержантського складу, військового квитка офіцера запасу або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного;

виявлення бажання змінити військово-обліковий документ, який був виданий до набрання чинності постановою уряду № 559.

Юрист зазначає, якщо громадянин через стан здоров’я не може особисто подати заяву, це може зробити особа, що здійснює догляд за ним, або його опікун. ТЦК та СП зобов'язані видати (або замінити) військово-обліковий документ на бланку протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви.

Раніше "Телеграф" писав, як діяти, якщо ТЦК забирає паспорт чи інші документи. За словами юристів, представники військкоматів мають право забрати виключно військово-облікові документи.