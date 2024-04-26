Не остановился по требованию: на блокпосту военные открыли огонь по автомобилю — СМИ

Сотрудники ДБР начали расследовать инцидент

В четверг, 25 апреля, в районе Ковеля на Волыни военные открыли огонь по автомобилю, который не остановился на блокпосте. Водитель получил ранение.

Об этом сообщает информационное агентство "Волынские Новости" со ссылкой на собственные источники. По их словам, стрельба произошла вечером в поселке Старая Выжовка.

Правоохранители открыли огонь по автомобилю, который по их требованию не остановился на блокпосту. В результате инцидента ранения получил водитель автомобиля.

Сотрудники ДБР начали расследовать инцидент. Там зарегистрировали уголовное производство по статье 414 УК Украины – нарушение правил обращения с оружием. Проведен комплекс необходимых первоочередных следственных действий, назначены экспертизы. Устанавливаются все происшествия инцидента.

Напомним, недавно Украину взбудоражило убийство 20-летнего полицейского в Винницкой области и ранение его напарника. Стрельбу открыли отец и сын, оба военных, незаконно перевозивших гранаты и патроны. Винницкий городской суд направил убийц под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Продолжается следствие.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Варшавы, где ранее сообщали об убийстве четырех человек, неизвестные злоумышленники в масках напали на 58-летнего украинца. Мужчину жестоко избили и украли у него более 1.7 млн злотых.