Мобилизуют ли офицеров запаса: юрист дал ответ

Если мужчина не имеет права на отсрочку, его могут призвать на общих началах

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако категории некоторые мужчины могут быть освобождены от призыва из-за семейных обстоятельств, состояния здоровья или профессии.

Это касается даже офицеров запаса. Об этом рассказал адвокат Никита Богданов на портале "Юристи.UA".

Кто такие офицеры запаса

В Украине офицерами запаса считаются те, кто:

имеют диплом бакалавра или высшей образовательной степени;

завершили курс подготовки офицеров запаса;

успешно сдали экзамен и прошли аттестацию в офицерский состав.

Кого из офицеров запаса не мобилизуют

Некоторые могут быть освобождены от мобилизации. Это касается военнообязанных лиц, которые:

имеют оформленную отсрочку от мобилизации;

входят в 50% работников предприятий, учреждений или организаций, которые признаны соответствующими министерствами критически важными для экономики, культуры или образования Украины во время действия правового режима военного положения и общей мобилизации.

Как отметил юрист, согласно Порядку Кабинета министров Украины от 27 января 2023 г. № 76, военнообязанные, подлежащие бронированию во время военного положения, защищены независимо от их воинского звания, возраста или военно-учетной специальности.

Согласно предоставленной информации, бронирование распространяется также на военнообязанных с кодом 021000, то есть офицеров запаса. Это означает, что предприятия критической инфраструктуры имеют право забронировать своих сотрудников независимо от их воинского звания и специальности.

В то же время офицеры запаса, не забронированные, подлежат мобилизации по общему правилу.

Ранее "Телеграф" писал, скольких людей из одной семьи могут призвать в армию. Фактически, мобилизации подлежат все граждане, независимо от их родственных связей, если нет иных оснований для освобождение от призыва.