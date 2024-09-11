Отсрочка для многодетных родителей: нужно ли для оформления проходить ВВК

Для получения "брони" нужно написать заявление

Во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Это касается и многодетных родителей, имеющих трех или более несовершеннолетних детей на иждивении.

Адвокат Марина Бекало объяснила, нужно ли многодетным родителям проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), чтобы получить отсрочку. По словам юриста, их не могут направить на медосмотр для принятия соответствующего решения территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Бекало подчеркнула, что при рассмотрении заявлений от многодетных родителей, ТЦК и СП не имеют права направлять таких лиц на ВВК, пока не будет принято решение комиссией . Только после принятия решения о возможности или невозможности призыва эти лица могут быть вовлечены в дальнейшие процедуры.

Напоминаем, что порядком 560 в приложении 5 по пункту 3 предусматривается четкий перечень документов, который необходимо подать многодетному отцу вместе с заявлением для отсрочки.

Какие документы нужны:

свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов:

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более);

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);

решение органа опеки и попечительства об определении местожительства с военнообязанным с родителями или

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго с родителями в их воспитании, или

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на иждивении военнообязанного в соответствии с положением статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины,

договор о выплате алиментов на ребенка.

Ранее "Телеграф" писал, куда обращаться, если многодетному отцу отказывают в отсрочке от мобилизации. С проблемами может столкнуться мужчина, у которого дети от разных браков.