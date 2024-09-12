Чи мобілізують офіцерів запасу: юрист дав відповів

Якщо чоловік не має права на відстрочку, його можуть призвати на загальних засадах

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Однак категорії деякі чоловіки можуть бути звільнені від призову через сімейні обставини, стан здоров'я або професію.

Це стосується навіть офіцерів запасу. Про це розповів адвокат Микита Богданов на порталі "Юристи.UA".

Хто такі офіцери запасу

В Україні офіцерами запасу вважаються особи, які:

мають диплом бакалавра або вищого освітнього ступеня;

завершили курс підготовки офіцерів запасу;

успішно склали іспит та пройшли атестацію до офіцерського складу.

Кого з офіцерів запасу не мобілізують

Деякі з них можуть бути звільнені від мобілізації. Це стосується військовозобов'язаних осіб, які:

мають оформлену відстрочку від мобілізації;

входять до 50% працівників підприємств, установ чи організацій, які визнані відповідними міністерствами критично важливими для економіки, культури чи освіти України під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації.

Як зазначив юрист, згідно з Порядком Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, військовозобов'язані, які підлягають бронюванню під час воєнного стану, захищені незалежно від їхнього військового звання, віку чи військово-облікової спеціальності.

Згідно з наданою інформацією, бронювання поширюється також на військовозобов'язаних з кодом 021000, тобто офіцерів запасу. Це означає, що підприємства критичної інфраструктури мають право забронювати своїх співробітників, незалежно від їхнього військового звання та спеціальності.

Водночас офіцери запасу, які не є заброньованими, підлягають мобілізації за загальним правилом.

Раніше "Телеграф" писав, скількох людей з однієї родини можуть призвати в армію. Фактично, мобілізації підлягають усі громадяни, незалежно від їхніх родинних зв'язків, якщо немає інших підстав для звільнення.