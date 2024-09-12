"Потрібно нарешті розслабитися": військовий розповів, чи закінчиться війна наступного року

РФ розуміє свої переваги перед Україною

Українцям не варто чекати закінчення війни в країні ані у 2024, ані у 2025 році. Ворог готов продовжувати воювати.

Таку думку в ефірі День.LIVE висловив військовий Микола Мельник. Він порадив українцям "нарешті розслабитися". За його словами, думка про те, що скоро буде мир, нас переслідує нас з 2014 року і нічого крім емоційного виснаження не дала.

"Якщо обидві країни не готові до територіальних поступок, відповідно, все буде вирішуватися на полі бою. Скажіть, будь ласка, чи готові ви бачити зараз політика, який скаже: "Так, все, ми погоджуємося на тимчасову окупацію, але в нас буде мир"? Я пам'ятаю, що це було у 2014 році, і погано все закінчилося", — наголосив Мельник.

Він зазначив, що поки не бачить в Україні політиків, які готові піти на територіальні поступки заради миру. Крім того, Мельник підкреслив, що росіяни готові продовжувати воювати, бо розуміють свої переваги. За його словами у Росії розуміють, що демократичне суспільство швидше втомлюється.

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс, який належить до табору республіканців та є соратником Дональда Трампа, заявив, що мир між Україною та РФ, швидше за все, виглядатиме, як нинішня лінія розмежування на фронті.