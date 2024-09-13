Тайный брак и рождение сына: как выглядит жена экс-нардепа Парасюка, которого называли "лицом Майдана"

Во время Революции Достоинства речь Парасюка на сцене Майдана называли исторической

Владимир Парасюк — известная в Украине личность, его называли "лицом Майдана", а его заявление со сцены после расстрела "Небесной сотни", как говорят, стало решающим — после него Янукович сбежал из Украины. Теперь бывший нардеп служит в ВСУ, а что же известно о его семье?

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Владимир Парасюк — что известно о личной жизни экс-нардепа

Владимир Парасюк стал известный на всю Украину после событий на Майдане. Он был заметным сотником Майдана, выступал со сцены с патриотическими спитчами. А его заявление о намерении штурмовать администрацию президента с оружием, как говорят, стало решающим — после него Янукович сбежал.

Владимир Парасюк на Майдане

После Революции Достоинства Владимир Парасюк стал народным депутатом. И запомнился своими драками в Раде, а также инцидентом с генералом СБУ. 19 ноября 2015 года на заседании Антикоррупционного комитета Верховной Рады Владимир Парасюк ударил с ноги по голове заместителя начальника Главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области Василия Писного. Нардепа затронули слова Писного о том, что он больше сделал для Майдана, чем сам Парасюк.

А вот личная жизнь, несмотря на публичные проявления самого Владимира Парасюка, всегда оставалась в тени. Известно, что в июне 2021 года экс-нардеп женился на своей избраннице Ирине Бойко. Он не афишировал это событие в своих соцсетях, хотя и поменял статус на "женат".

Известно, что Владимир Парасюк и Ирина Бойко встречались около 6 лет, перед тем как пожениться. Она поддерживала его во времена Майдана и депутатской каденции. Также в сети есть информация, что жена Парасюка имеет свой бизнес во Львове — ивент-агентство по организации свадеб.

В том же 2021 году — в октябре — Ирина Бойко родила сына Владимиру Парасюку, которого назвали Устимом. И об этом событии он сообщил в своих соцсетях, показав фото с маленькой ручкой новорожденного. Пока что это единственный ребенок в семье Владимира Парасюка.

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