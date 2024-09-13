Таємний шлюб та народження сина: як виглядає дружина екснардепа Парасюка, якого називали "обличчям Майдану"

Під час Революції Гідності промову Парасюка на сцені Майдану називали історичною.

Володимир Парасюк — відома в Україні особистість, його називали "обличчям Майдану", а його заява зі сцени після розстрілу "Небесної сотні", як кажуть, стала вирішальною — після неї Янукович втік з України. Тепер колишній нардеп служить у ЗСУ, а що ж відомо про його родину?

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Володимир Парасюк — що відомо про особисте життя екснардепа

Володимир Парасюк став відомим на всю Україну після подій на Майдані. Він був помітним сотником Майдану, виступав зі сцени з патріотичними спітчами. А його заява про намір штурмувати адміністрацію президента зі зброєю, як кажуть, стала вирішальною — після неї Янукович втік.

Володимир Парасюк на Майдані

Після Революції Гідності Володимир Парасюк став народним депутатом. І запам’ятався своїми бійками у Раді, а також інцидентом із генералом СБУ. 19 листопада 2015 року на засіданні Антикорупційного комітету Верховної Ради Володимир Парасюк ударив з ноги по голові заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у Львівській області Василя Пісного. Нардепа зачепили слова Пісного про те, що він зробив для Майдану більше, ніж сам Парасюк.

А ось особисте життя, незважаючи на публічні прояви самого Володимира Парасюка, завжди залишалося у тіні. Відомо, що у червні 2021 року екснардеп одружився зі своєю обраницею Іриною Бойко. Він не афішував цю подію у своїх соцмережах, хоч і змінив статус на "одружений".

Відомо, що Володимир Парасюк та Ірина Бойко зустрічалися близько 6 років, перед тим як одружитися. Вона підтримувала його за часів Майдану та депутатської каденції. Також у мережі є інформація, що дружина Парасюка має свій бізнес у Львові – івент-агентство з організації весіль.

Того ж 2021 року — у жовтні — Ірина Бойко народила сина Володимиру Парасюку, якого назвали Устимом. І вже про цю подію він повідомив у своїх соцмережах, показавши фото із маленькою ручкою новонародженого. Поки що це єдина дитина у родині Володимира Парасюка.

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