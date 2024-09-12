Бил генерала СБУ ногой по голове и был "лицом Майдана": где сейчас экс-нардеп Владимир Парасюк и как он выглядит (фото)

Его называли "Лицом Майдана", он стал герой мема про "ногу Парасюка"

Владимира Парасюка многие украинцы помнят со времен Майдана и Революции Достоинства. Он был народным депутатом, а также отметился ударом ногой по голове генералу СБУ, а видео с этим инцидентом стало настоящим мемом в своем время.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Владимир Парасюк и чем он занимается во время войны, закончив свою депутатскую каденцию.

Владимир Парасюк — чем запомнился украинцам

Во времена Революции Достоинства Владимир Парасюк был сотником Евромайдана. А его речь 21 февраля 2014 года со сцены Майдана называют решающей в преодолении кровавого политического кризиса. Дело в том, что после расстрела нескольких десятков мирных митингующих на Майдане, Владимир Парасюк вышел на сцену и заявил, что если Янукович не подаст в отставку, то он и его побратимы пойдут вооруженным штурмом на администрацию президента. После этого заявления утром Янукович поспешно сбежал из Украины.

Еще один инцидент, которым запомнился Владимир Парасюк, был его удар ногой по голове генералу СБУ. Это произошло 19 ноября 2015 года на заседании Антикоррупционного комитета Верховной Рады. Уже народных депутат Владимир Парасюк ударил ногой заместителя начальника Главного управления Службы безопасности Украины во Львовской области Василия Писного. Парасюка затронули слова Писного о том, что он больше сделал для Майдана, чем сам Парасюк. Момент попал на видео и стал вирусным в сети, о нем быстро разошлись мемы и поговаривали, что нардеп даже застраховал свою правую ногу на крупную сумму.

Чем занимается во время войны и как теперь выглядит Владимир Парасюк

Владимир Парасюк ранее служил в батальоне "Полк Дніпро-1", а ныне он военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствуют данные на его личной странице в Facebook. Из новостей и эфиров, в которых участвовал Парасюк, можно узнать, что он был под Бахмутом.

Также в соцсетях есть свидетельства того, что а августе 2022 года Владимир Парасюк был в больнице с травмированной ногой. Однако, он не рассказывал, что это за травма. В то же время, фотографии в соцсетях свидетельствуют о том, что военнослужащий ВСУ вернулся в строй после травмы.

Отметим, что , летом 2024 года Владимир Парасюк отметил 37-летие. В соцсети он запостил фото и написал благодарности родным и побратимам, а также поблагодарил украинцев за донаты.

Экс-нардеп весьма активно ведет свои соцсети, поэтому можно заметить, что он сильно изменился со времен Майдана и депутатской каденции. На страницах в Facebook и Instagram Парасюк делится фотографиями с фронта и в военной форме, показывает своих товарищей и побратимов, а также выражает свое мнение относительно тех или иных событий в стране.

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