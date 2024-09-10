Не только утепление домов: в Минэнерго рассказали, что нужно сделать украинцам до зимы

В этом году зима в Украине может быть сложной

Украинцы должны позаботиться об утеплении собственного жилья. Это следует сделать до начала нового отопительного сезона.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник. Также, по его словам, накануне зимы следует позаботиться и о других мерах по энергоэффективности.

"Второе и основное — это использование предоставленных государством инструментов, а именно — финансовых кредитов, позволяющих закупить простые технические решения. Как вот установка крышных солнечных панелей, различных инверторов, генераторов, которые могут покрыть обычные потребности бытового потребителя", — подчеркнул замминистра.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в трех городах Украины зимой будет самая тяжелая ситуация со светом, которую вряд ли удастся быстро урегулировать. Так, в Киеве, Одессе и Харькове электричества может не быть до 16 часов в сутки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что, по мнению министра энергетики Германа Галущенко, зима со стабильным электроснабжением в Украине возможна, если не будет разрушительных атак России на наши энергообъекты. Однако в случае, если россияне снова будут наносить сокрушительные удары по нашей энергетической инфраструктуре, последствия могут быть непредсказуемыми.