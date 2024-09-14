Вже місяць немає штурмів: росіяни відвели війська від однієї ділянки фронту

З деяких напрямків зняли цілі бригади

Останнім часом зусилля російських військ в Україні сфокусовані на Донецькій області, проте сил на операції на інших ділянках фронту вони не мають. Через це у деяких місцях бойові дії не відбуваються вже кілька тижнів.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі марафону новин. За його словами, до пріоритетних напрямів відносяться Покровський та Курахівський напрями, крім того, росіянам доводиться відтягувати війська, щоб відреагувати на ситуацію в Курській області.

"У росіян не вистачає ресурсів і резервів, щоб вести повноцінні наступальні та штурмові дії з кількох напрямків відразу", — сказав він.

Лиховій зазначив, що на Гуляйпільському напрямі нових штурмів не було майже місяць. За його словами, з деяких ділянок на Запоріжжі росіянам довелося забрати підрозділи на рівні батальйонів, полків і навіть цілих бригад.

Спікер "Таврії" додав, що зараз у Запорізькій області спостерігається оперативна пауза, під час якої окупанти проводять перегрупування, розвідку та поповнення боєприпасів.

Як повідомлялося раніше, Україна передала союзникам зі США та Великобританії список російських цілей, які вона має намір вразити західною зброєю.