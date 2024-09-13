Могут ли мобилизовать с гепатитом или другими инфекционными болезнями

Некоторые граждане могут проходить службу в воинских частях обеспечения

Изменения в законодательстве о мобилизации предусматривают новые критерии определения пригодности к военной службе. Обновленный перечень заболеваний, определяющих степень годности, содержит тысячи диагнозов.

Для каждого заболевания предусмотрено несколько категорий годности, включая полную пригодность и пригодность к службе в воинских частях обеспечения. Согласно новому Расписанию болезней, состояний и физических недостатков, ранее считавшихся непригодными для службы, теперь могут служить основанием для мобилизации.

Перечень инфекционных и паразитарных болезней, с которыми мужчины могут мобилизовать:

остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;

разных локализаций; хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции;

или без нарушения функции; болезнь, обусловленную ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией.

Военно-врачебная комиссия признает пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, медицинских подразделениях и т.д. лиц, которым установлены следующие диагнозы:

клинически излеченный туберкулез ;

; хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций ;

; болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.

Напомним, что законодательством определен перечень граждан, не подлежащих призыву. В частности, в эту категорию входят лица, имеющие серьезные заболевания органов дыхания.

Среди заболеваний, служащих основанием для непригодности к военной службе, выделяются:

хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;

тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Отметим, что этот тип астмы характеризуется частыми приступами, не поддающимися контролю медикаментами, и оказывают существенное влияние на дееспособность человека.

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