Могут ли мобилизовать с гепатитом или другими инфекционными болезнями
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Некоторые граждане могут проходить службу в воинских частях обеспечения
Изменения в законодательстве о мобилизации предусматривают новые критерии определения пригодности к военной службе. Обновленный перечень заболеваний, определяющих степень годности, содержит тысячи диагнозов.
Для каждого заболевания предусмотрено несколько категорий годности, включая полную пригодность и пригодность к службе в воинских частях обеспечения. Согласно новому Расписанию болезней, состояний и физических недостатков, ранее считавшихся непригодными для службы, теперь могут служить основанием для мобилизации.
Перечень инфекционных и паразитарных болезней, с которыми мужчины могут мобилизовать:
- остаточные изменения после излеченного туберкулеза разных локализаций;
- хронические вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций или без нарушения функции;
- болезнь, обусловленную ВИЧ (стабильная) или бессимптомное носительство ВИЧ, с иммунной компенсацией.
Военно-врачебная комиссия признает пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, медицинских подразделениях и т.д. лиц, которым установлены следующие диагнозы:
- клинически излеченный туберкулез;
- хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций;
- болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией.
Напомним, что законодательством определен перечень граждан, не подлежащих призыву. В частности, в эту категорию входят лица, имеющие серьезные заболевания органов дыхания.
Среди заболеваний, служащих основанием для непригодности к военной службе, выделяются:
- хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания;
- тяжелая персистирующая бронхиальная астма.
Отметим, что этот тип астмы характеризуется частыми приступами, не поддающимися контролю медикаментами, и оказывают существенное влияние на дееспособность человека.
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