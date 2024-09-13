Как подать заявление об отсрочке, чтобы не идти в ТЦК

Юрист рассказал, какие есть гарантии

В Украине идет общая мобилизация, однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Чтобы оформить ее, нужно подать в военкомат соответствующее заявление.

Это можно сделать не только лично в ТЦК и СП, но и по почте. Однако юрист Максим Тимурович отметил, что подача заявления по почте не всегда является эффективным способом информирования ТЦК о наличии оснований для отсрочки.

По его словам, во многих случаях документы могут рассматриваться достаточно длительное время, и не всегда есть гарантия, что они будут учтены.

Тимурович подчеркнул, что наиболее эффективным способом остается личная подача заявления в ТЦК. В то же время, подача заявления об отсрочке даже через почту может иметь свои преимущества. По словам специалиста, это "по меньшей мере, предоставляет гарантию, что вы предоставляли документы в ТЦК", что важно в случае дальнейших вопросов.

Напоминаем, кто имеет право на отсрочку по новому закону:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторного прохождения через 6-12 месяцев);

лица, находившиеся в плену;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери и родители-одиночки;

ученые и педагоги, работающие минимум на 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных недееспособным решением суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II группы и не имеющие трудоспособной жены (супруга);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта новая форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию по ТЦК и СП.