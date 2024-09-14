Кому из мужчин не нужно обновлять данные в ТЦК: список категорий

Эта норма не касается лиц, имеющих статус "непригодный"

В связи с изменениями в законодательстве о мобилизации в Украине большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные в территориальных центрах комплектования. Однако существует несколько категорий граждан, освобожденных от этой процедуры.

В законопроекте №10449 прописано, кого это касается. Не должны обновлять информацию о себе в ТЦК лица, которые:

не являются гражданами Украины;

по решению ВВК имеют статус "непригодный к военной службе";

не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

не достигшие совершеннолетия;

старше 60 лет.

Также женщины, за исключением тех, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность, не должны обновлять свои данные.

Мужчины, снятые с военного учета, также освобождаются от необходимости обращения в ТЦК. Однако они должны иметь при себе документ, подтверждающий этот статус. Если такого документа нет, необходимо обратиться в ТЦК для его получения. В противном случае при проверке документов может быть вручена повестка для появления в центр комплектования.

Дополнительно отмечается, что если лицо исключили из учета до 18 мая 2024, но данные о нем не были обновлены с тех пор, необходимо осуществить повторное уточнение.

Не обязаны дополнительно обновлять свои данные военнослужащие, которые уже состоят на военном учете во время прохождения службы.

Напоминаем, что за необновление данных предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Также руководители ТЦК имеют право обратиться в полицию для административного задержания и принудительного доставки гражданина в военкомат в следующих случаях:

не уточнили адрес, контактные данные или другие персональные данные;

не прибыли в ТЦК и СП или другие определенные места для выполнения обязанностей по военному учету;

не сообщили об изменении места жительства или других изменениях, влияющих на военный учет.

Ранее "Телеграф" писал, как обжаловать штраф от ТЦК. Военнообязанные, которые нарушили правила военного учета, могут быть оштрафованы на сумму от 17 до 25 тысяч гривен за первое правонарушение.