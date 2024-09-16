В 2025 году выборов не будет? Рада не предусмотрела дополнительное финансирование ЦИК

Проект закона должен быть рассмотрен в Верховной Раде

В проекте госбюджета на 2025 год на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов предусмотрено 275 млн. гривен. При этом дополнительные расходы на проведение выборов в проекте бюджета не предусмотрены.

Об этом стало известно из законопроекта №12000. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Вместе с тем авторы законопроекта предлагают после прекращения или отмены военного положения в Украине обязать Кабмин вместе с ЦИК подать на рассмотрение Рады предложения по внесению изменений в Государственный бюджет Украины. Предложения будут касаться внесения изменений в госбюджет в том, что касается расходов на подготовку и проведение выборов. Речь идет об очередных выборах Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Вместе с тем, доходы госбюджета на следующий год предусматриваются в размере более 2 триллионов гривен, расходы – почти 4 триллиона гривен. Предельный объем дефицита – 19,4% от ВВП.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что дефицит государственного бюджета Украины на 2025 год должен быть не менее 40 млрд долларов.