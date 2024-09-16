У 2025 виборів не буде? Рада не передбачила додаткове фінансування ЦВК

Проєкт Закону мають розглянути у Верховній Раді

У проєкті держбюджету на 2025 рік на керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів передбачено 275 млн гривень. При цьому додаткових видатків на проведення виборів у проєкті бюджету не передбачено.

Про це стало відомо з законопроєкту №12000. Документ опублікований на сайті Верховної Ради.

Разом з тим, автори законопроєкту пропонують після припинення чи скасування воєнного стану в Україні зобов’язати Кабмін разом з ЦВК подати на розгляд Ради пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України. Пропозиції стосуватимуться внесення змін до держбюджету в тому, що стосується видатків на підготовку та проведення виборів. Йдеться про чергові вибори Президента України, народних депутатів України та місцеві вибори.

Разом з тим, доходи держбюджету на наступний рік передбачаються в розмірі понад 2 трильйони гривень, видатки – майже 4 трильйони гривень. Граничний обсяг дефіциту — 19,4% від ВВП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що дефіцит державного бюджету України на 2025 рік має бути щонайменше 40 млрд доларів.