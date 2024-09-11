Устаревшая практика: Верховная Рада может отменить вручение золотых и серебряных медалей, народ отреагировал

Пользователи сети не оценили такую идею

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал упразднить награждение в школах золотыми и серебряными медалями государственного образца. Причиной этого является устранение бюджетных средств и устаревшая практика.

Об этом написала секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Украины от фракции "Голос" Наталья Пипа.

"За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но в то же время образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ за время ковида и большой войны очень велики. Этот анахронизм еще существует только в постсоветских странах", — говорится в сообщении.

По ее словам, такое решение поможет сэкономить средства Госбюджета. В то же время отлично учившихся выпускников школ смогут награждать уникальными отличиями.

"Изначально в бюджете на 2025 год был запрос на почти 4,6 млн грн на золотые медали. И более 1 млн гривен на серебряные медали", — добавляет она.

Пользователи сети не оценили такую идею. Мнения людей разделились.

Напомним, еще в январе 2024 года в Офисе образовательного омбудсмена Украины рассказали, что в 2023 году государство потратило 1,8 млн грн на закупку 21,3 тыс. медалей, а в 2022 году – 1,77 млн грн на закупку 20,6 тыс. .медалей.

Ранее Телеграф писал, что у украинских школьников с сентября ждет новый предмет. Речь идет об уроках счастья.