Позитивный имидж Украины влетит в копеечку: сколько из бюджета на него пойдет

Финансирование обойдется в десятки миллионов

В 2025 году на финансирование мер по поддержке международного позитивного имиджа Украины предлагается выделить 65,2 млн грн. Также за эти средства предусматривается финансирование деятельности Украинского института, а также меры по поддержанию связей с проживающими за пределами Украины украинцами.

Об этом говорится в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год (№12000). Всего на финансирование Министерства иностранных дел Украины предлагается выделить 7,916 млрд грн.

В частности, на руководство и управление в сфере государственной политики по внешним отношениям в 2025 году правительство предлагает предусмотреть 448,1 млн грн, на взносы Украины в бюджеты ООН, органы и специализированные учреждения системы ООН, другие международные организации и конвенционные органы — 459,9 млн грн. На функционирование зарубежных дипломатических учреждений и расширение сети собственности Украины для них хотят выделить 6,7 млрд грн.

Кроме того, на реализацию Министерством иностранных дел полномочий по проведению внешней политики Украины, организацию и контроль деятельности иностранных дипломатических учреждений Украины предлагается выделить 28,3 млн грн. На профессиональное обучение должностных лиц дипломатической службы и работников других государственных органов в сфере внешних сношений предлагается предусмотреть 18,5 млн грн. Также на документирование граждан, создание и обеспечение функционирования информационно-коммуникационных систем консульской службы предлагается выделить 151,9 млн грн.

Напомним, в проекте госбюджета на 2025 год на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов предусмотрено 275 млн гривен. При этом дополнительные расходы на проведение выборов в проекте бюджета не предусмотрены.