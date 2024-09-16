Позитивний імідж України влетить у копієчку: скільки з бюджету на нього піде

Фінансування обійдеться в десятки мільйонів

У 2025 році на фінансування заходів з підтримки міжнародного позитивного іміджу України пропонується виділити 65,2 млн грн. Також за ці кошти передбачається фінансування діяльності Українського інституту, а також заходи з підтримання зв'язків з українцями, які проживають за межами України.

Про це йдеться у проєкті державного бюджету України на 2025 рік (№12000). Всього на фінансування Міністерства закордонних справ України пропонується виділити 7,916 млрд грн.

Зокрема, на керівництво та управління у сфері державної політики із зовнішніх відносин у 2025 році уряд пропонує передбачити 448,1 млн грн, на внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інші міжнародні організації та конвенційні органи — 459,9 млн грн. На функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для них хочуть виділити 6,7 млрд грн.

Крім того, на реалізацію Міністерством закордонних справ повноважень щодо проведення зовнішньої політики України, організацію та контроль діяльності закордонних дипломатичних установ України пропонується виділити 28,3 млн грн. На професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби й працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин пропонується передбачити 18,5 млн грн. Також на документування громадян, створення й забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем консульської служби пропонується виділити 151,9 млн грн.

Нагадаємо, у проєкті держбюджету на 2025 рік на керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів передбачено 275 млн гривень. При цьому додаткових видатків на проведення виборів у проєкті бюджету не передбачено.