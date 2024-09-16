Более 9 млрд на культуру: интересные моменты из проекта бюджета на 2025 год

Значительное внимание уделят повышению культурного уровня граждан

Культурная сфера Украины получит значительную финансовую поддержку в следующем году. Согласно проекту Государственного бюджета на 2025 год, на культуру и медиапространство планируют выделить более 9,5 млрд гривен.

Эти средства будут направлены на поддержку театров, концертных организаций и других культурных заведений. Проект бюджета предусматривает создание механизмов развития отрасли и популяризации национальной культуры.

Распределение средств на культурные проекты

В частности, на театры и художественные коллективы планируют потратить 2044 млн гривен. Эта сумма включает в себя финансирование Национального камерного ансамбля "Киевские солисты", что будет способствовать формированию единого культурного пространства страны.

Значительное внимание будет уделено развитию личности и повышению культурного уровня граждан. На эти цели выделят 2 127,4 млн. гривен. Из них 262,8 млн гривен пойдут на охрану и сохранение национального культурного достояния.

Проект бюджета также предусматривает средства на восстановление и увековечивание национальной памяти – 33 млн гривен. Отдельно выделят 100 млн. гривен на программу государственной помощи гражданам для приобретения книг.

Для распространения украиноязычного культурного продукта среди населения запланировано 145,7 млн. гривен. В защиту национального информационного пространства и противодействие деструктивной пропаганде направят 205,4 млн гривен.

Значительную сумму — 3 685,2 млн гривен — выделят в поддержку функционирования и развития общественного медиа и обеспечения информационной безопасности государства.

Другие важные бюджетные расходы

Помимо культурной сферы проект бюджета предусматривает значительные расходы на другие отрасли. На медицину планируют выделить 210,7 млрд. гривен, а на образование — 169,3 млрд. гривен. Сектор безопасности и обороны получит 2,22 трлн. гривен, что составляет 26,3% от ВВП.

Правительство подало в Верховную Раду проект бюджета на 2025 год. Согласно регламенту документ будут рассматриваться в трех чтениях. Окончательное принятие бюджета должно состояться не позднее 1 декабря.

Ранее "Телеграф" писало том, что налоги в Украине хотят повысить "задним числом". Кроме населения, повышенный налог будут платить и банки.