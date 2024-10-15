От низких зарплат "отщипнут" еще: на какие суммы выживают учителя и чем удивило Минобразования

Педагогам даже в следующем году вряд ли будут платить больше

Заработная плата в образовательной отрасли остается среди самых низких в Украине, меньше педагогов получают разве что работники библиотек, музеев и других учреждений культуры. Учитывая проект бюджета на новый, 2025 год, кажется, существенное повышение выплат и не планируется.

"Телеграф" сравнил статистические данные, информацию от органов власти и пообщался с педагогами, чтобы выяснить, сколько реально за свою работу получают представители этой профессии.

В регионах зарплаты учителей могут отличаться

В этом году зарплата учителей должна была быть повышена дважды – с 1 января на 10,4%, а с 1 апреля – еще на 12,6%, чтобы в конце концов выйти на среднюю цифру 16 тыс. гривен. Но фактически изменились выплаты только один раз – в начале года, и не так, как рассчитывали педагоги. Произошло это потому, как отмечали в Профсоюзе работников образования и науки, что был пересмотрен только размер минимальной заработной платы (сначала до 7 100, а затем до 8 000 гривен), а должностной оклад работника I тарифного разряда остался неизменным – 3 195 гривен, хотя должен был вырасти до 3 600, а в идеале должен быть не ниже минималки. И именно этот показатель важен, ведь к нему привязаны расчеты выплат педагогам.

Должностный оклад не повысили, а это могло повлиять на конечный размер зарплаты

В Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос "Телеграфа" подтвердили, что апрельское повышение выплат "должно было происходить в пределах общего повышения размера должностного оклада работника І тарифного разряда и соответствующего изменения всей единой тарифной сетки". Но не состоялось, потому что соответствующее решение по представлению Минфина не приняло правительство.

При этом в Минобразования приводят следующие средние расчетные заработные платы (без налоговых вычетов – НДФЛ и военного сбора, а это соответственно 18% + 1,5%):

для молодого учителя без категории и с малым стажем работы – 10789 грн;

для учителя первой категории – 14 255 грн;

для учителя высшей категории – 15 196 грн;

для директора 18 838 грн.

По данным Минфина, заработная плата в образовании "пасет задних"

Если сравнивать ситуацию с выплатами заработной платы в разных регионах, то здесь есть определенные отличия. К примеру, в Департаменте образования и науки Харьковской ОГА в ответ на запрос "Телеграфу" сообщили:

учитель без категории и с малым стажем работы после налогообложения в среднем получает – 9000 грн;

учитель первой категории – 11 170 грн;

учитель высшей категории – 13 778 грн,

директор учебного заведения – 15 884 грн.

Молодой учитель в Харьковской области получает чуть больше минимальной зарплаты

Во Львовской области демонстрируют, что зарплата педагогов зависит от типа заведения, в котором они работают. Так, если начинающий учитель в обычной школе получает 9000 грн, то в гимназии или лицее это уже будет 9818 грн, а в спецучреждении общего среднего образования 11 046 грн. У учителя первой категории будет соответственно 11 967,5 грн, 13 055,4 грн и 14 687,3 грн. Учитель высшей категории – 14 598 грн, 15 835 грн и 17690 грн, в то же время директора учебных заведений получают 15 000, 16 3000 и 18 000 грн.

На Львовщине больше получают работники спецучреждений общего среднего образования

А в Запорожской области решили в этом году ввести 25-процентную доплату за работу непосредственно в учебных заведениях, что перекликается с планами МОН максимально вернуть детей за парты в рамках программы "Школа офлайн". При этом на вопрос нашего издания Министерству, не планируется ли распространить такой опыт на другие регионы, в ведомстве ответили, что такие поощрения – это местная инициатива и компетенция местных органов самоуправления.

В МОН не видят массового увольнения учителей

Сами учителя в условиях полномасштабной войны столкнулись с новыми вызовами, связанными в первую очередь с вопросами безопасности. Ведь мало того, что нужно по-прежнему заинтересовать учащихся, но и обеспечить непрерывность учебного процесса, потому что уроки часто прерываются тревогами, при этом регулировать нагрузку, ведь из-за ночных обстрелов городов дети испытывают проблемы со сном, что влияет на их физическое и психоэмоциональное состояние.

При этом педагоги отмечают, что несмотря на наличие кучи надбавок (за выслугу лет, классное руководство, престижность должности, за проверку тетрадей и т.п.), которые должны значительно улучшать конечный результат, т.е. существенно повышать зарплату, они в реальности не дают желаемого эффекта, и при значительной нагрузке на руки учителя получают немного.

- При условии работы на ставке, то есть если у учителя 18 учебных часов в неделю, стаж – 10 лет, соответствующая категория и еще классное руководство, то он может получать 12-13 тыс. гривен в месяц, – приводит пример учительница одного из лицеев Киева. – Зарплата может быть больше, если взять больше часов (но есть ограничения в соответствии с трудовым законодательством). И это касается, например, только тех, кто преподает математику или иностранный язык. Ибо с такими предметами как этика или основы здоровья это невозможно. В целом уровень зарплаты, которую сейчас получают учителя, не достаточен. На мой взгляд, в столице педагоги должны получать от 30 тыс. гривен и выше.

В комментариях под постами по теме зарплаты украинцы говорят, что ее размер — неуважение к профессии

- "Голые" оклады держатся в пределах от 6,3 до 8,5 тыс. гривен. А если у учителя нет классного руководства и он работает только на ставку (или имеет даже меньше учебных часов), то после налогообложения совсем грустно получается, – говорит Елена, работающая заместителем директора в одной из школ Херсонщины. – В этом случае им еще нужно доплачивать до минимального размера заработной платы. Конечно, предусмотрены разные надбавки, премии, доплаты. И они есть, если объем субвенции позволяет и учредитель учебного заведения заинтересован в мотивировании учителей. Но общаюсь с коллегами из разных уголков Украины, так они жалуются, что даже обязательные доплаты, такие как за проверку тетрадей, сняли.

- Если говорить о надбавках, то доплата за классное руководство не стоит потраченного времени вне уроков, а оно нужно, в том числе, на заполнение большого количества бумаг, — добавляет Татьяна, что 18 лет преподает английский в одном из лицеев Харькова. – Та же история и с категорией, у меня – первая, а это только плюс 200 гривен. В общем, все те повышения, о которых отчитываются чиновники, абсолютно не ощутимы, потому что после вычета налогов и военного сбора, разница получается просто мизерная. Вот представьте себе, что вы работаете по 10 часов в день, а получаете 9-10 тыс. гривен. Ибо это только официально у вас рабочее время до 14-15 часов на самом деле кроме уроков есть еще совещания, семинары, курсы, плюс еще 2-3 часа занимает проверка домашних заданий. Сейчас многие из учителей увольняются, в том числе и из-за низкого уровня зарплаты.

Об уходе коллег учителя говорят и в публичном пространстве, например, об этом пишет в своем посте учительница истории Марина Воротило. Она настаивает, что летом десятки, а то и сотни учителей показательно прощались со школой, в том числе из-за низкой зарплаты. И вдобавок приводит пример вакансии уборщицы, в которой указана большая сумма, чем в реальности получают педагоги.

В Минобразования приводят статистику, согласно которой количество учителей увеличилось.

При этом в МОН, даже отмечая, что в стране стало по сравнению с прошлым учебным годом на 319 меньше учебных заведений (количество уменьшилось с 12 592 до 12 273), констатируют рост числа учителей – их стало больше на 973 (348 725 учителей было в стране в конце 2023/2024 учебного года, а стало 349 698 учителей вначале 2024/2025 учебного года).

Такая положительная динамика выглядит странной еще и в контексте заявлений министра образования Оксена Лисового, говорившего о дефиците учителей. В частности, в школах не хватает специалистов по математике, информатике и английскому языку.

Зарплату повышать нужно, но денег нет

Вопрос, какой же будет зарплата учителей в новом 2025 году, сейчас открыт. Произойдет ли ее рост, неясно, при том, что даже в этом году уровень выплат точно пойдет вниз, ведь с 1 октября у Украины увеличились налоги, в том числе военный сбор вырос с 1,5 до 5%.

При этом образовательный профсоюз напоминает, что с 2023 года не выполняется ст. 61 Закона Украины "Об Образовании", которым определено: "должностной оклад педагогического работника самой низкой квалификационной категории устанавливается в размере трех минимальных заработных плат". На сегодня это 24 тыс. гривен. Для обеспечения такого уровня нужно дополнительно 270 млрд. гривен. Эту цифру, по данным "Интерфакс-Украина", министр образования назвал в прошлую пятницу во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде и подчеркнул, что, конечно, таких средств нет. Но у МОН есть несколько сценариев повышения выплат педагогам. К примеру, для поэтапного необходимо хотя бы 80 млрд гривен, но и их еще нужно найти.

Бюджетный процесс еще продолжается, так что конечный размер образовательной субвенции неизвестен

- Несмотря на полномасштабную войну и значительные расходы на оборону и, несмотря на то, что в школах уменьшается количество учеников, правительству удалось заложить в проект бюджета такой же размер образовательной субвенции, что и в 2024 году, — сообщили в МОН в ответ на запрос "Телеграфа" относительно перспектив пересмотра заработной платы. – Сейчас зарплаты педагогов правительство оплачивает за счет поступлений от международных партнеров, поэтому сохранение размера образовательной субвенции – важный и сложный шаг. Поскольку проект государственного бюджета на 2025 год находится в процессе проработки Верховной Радой Украины, о возможных изменениях в размере образовательной субвенции говорить рано.

В целом расходы на образование в следующем году в соответствии с проектом Закона Украины "О государственном бюджете на 2025 год" предусмотрены в размере 169,3 млрд гривен. Это, кстати, даже на 2 млрд гривен меньше, чем в этом году, но подождем, какой будет окончательная цифра.

Как сообщал Телеграф, в проекте бюджета на 2025 год запланировано повышение заработных плат госслужащих.