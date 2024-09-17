Есть два сценария: нардеп рассказал, какой может быть ситуация со светом зимой

Все зависит от погодных условий, генерации и воздушного террора окупантов.

В Украине зимой может быть только два сценария со светом. А основные вопросы в этом случае – какая будет погода, хватит ли сгенерированной электроэнергии и будут ли российские оккупанты пытаться снова бить по инфраструктуре.

Об этом рассказал в интервью "24 каналу" председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк. Он отметил, что вопросов и условий прохождения отопительного сезона очень много.

К примеру, если зима будет теплой, с температурой 0-5 градусов, то отключений либо не будет вообще, либо они будут незначительными, не более 2-4 часов в будни. Если же нет, то ситуация резко ухудшится.

"Если же температура на улице будет минус 5 – 10 и продлятся морозы по несколько дней подряд, то ограничения в потреблении будут более значительными – от 8 до 10 часов в сутки. Но это краткосрочно, на дне морозов, когда мы будем больше потреблять электроэнергии", – сказал он.

Нардеп отметил, что до конца года будет восстановлено до 4 мегаваттов генерации из тех 9 ГВт, которые уничтожили российские оккупанты. Дополнительно будет идти импорт электроэнергии от союзников. Однако, если будут серьезные морозы, для покрытия 100% потребностей населения, военной и другой промышленности генерации не хватит. А если оккупанты будут продолжать бить по подстанциям большими количествами крылатых и баллистических ракет – генерацию будет невозможно выдать, поскольку не будет возможности передавать электроэнергию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что этой зимой отключения электроэнергии в домах украинцев практически неизбежны. Даже если российские оккупанты не будут устраивать новые масштабные атаки, холодная погода не позволит обойтись без введения ограничений. Детальнее об этом читайте по ссылке.

Также "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.