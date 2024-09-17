Ветер сорвал занавес Кремля: как сейчас выглядит драмтеатр в Мариуполе (фото)

Строят новый на месте трагедии украинцев

В понедельник, 16 сентября, в Украине было очень ветрено — непогода бурлила не только на западе и в центре страны, но добралась даже до оккупированного Мариуполя. Ветер был такой силы, что сорвал ткань с ограды вокруг Мариупольского драматического театра. Теперь хорошо видно, что от прежнего величественного здания почти ничего не осталось.

На месте украинского культурного памятника возводится совершенно новое здание. Оккупанты не просто разрушили, а полностью уничтожили старый фасад театра, включая его облицовку и скульптуры, сообщает Мариупольский городской совет.

"Ветер сорвал ткань с забора у драмтеатра в Мариуполе. Теперь можно увидеть, что оккупанты не оставили ничего от старого фасада здания. Облицовка, фигуры – все уничтожено. Строят новый российский театр на месте нашей общей трагедии", — информирует мэрия.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Напомним, во время атаки на театр там скрывались сотни мирных жителей. Несмотря на большую надпись "ДЕТИ" у здания, российские военные сбросили на нее мощные бомбы. Эта трагедия стала одним из самых страшных эпизодов российской агрессии в Украине, унес много жизней.

Сейчас на месте бывшего украинского театра ведется строительство нового сооружения, которое оккупанты называют "российским театром". Так россияне пытаются стереть память о своем военном преступлении и навязать собственную версию реальности на оккупированной территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал во что россияне превратили цветущий Мариуполь. Многие местные жители не узнают свой родной город.