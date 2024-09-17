Вітер зірвав завісу Кремля: як зараз виглядає драмтеатр в Маріуполі (фото)

Будують новий на місці трагедії українців

У понеділок, 16 вересня, в Україні було дуже вітряно — негода вирувала не лише на заході та в центрі країни, але дісталася навіть до окупованого Маріуполя. Вітер був такої сили, що зірвав тканину з огорожі навколо Маріупольського драматичного театру. Тепер добре видно, що від колишньої величної будівлі майже нічого не залишилося.

На місці української культурної пам'ятки зводиться абсолютно нова будівля. Окупанти не просто зруйнували, а повністю знищили старий фасад театру, включно з його облицюванням та скульптурами, повідомляє Маріупольська міська рада

"Вітер зірвав тканину з паркану біля драмтеатру у Маріуполі. Тепер можна побачити, що окупанти не залишили нічого від старого фасаду будівлі. Облицювання, фігури – усе знищено. Будують новий російський театр на місці нашої спільної трагедії", — інформує мерія.

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Нагадаємо, під час атаки на театр там переховувалися сотні мирних жителів. Попри великий напис "ДІТИ" біля будівлі, російські військові скинули на неї потужні бомби. Ця трагедія стала одним з найстрашніших епізодів російської агресії в Україні, забравши багато життів.

Зараз на місці колишнього українського театру ведеться будівництво нової споруди, яку окупанти називають "російським театром". Так росіяни намагаються стерти пам'ять про свій воєнний злочин та нав'язати власну версію реальності на окупованій території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав на що росіяни перетворили квітучий Маріуполь. Чимало місцевих жителів не впізнають своє рідне місто.