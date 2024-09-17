Едва не дошло до ссоры: у Зеленского был сложный разговор с главой МИД Польши - СМИ

Мнения Украины и Польши разошлись по ключевым вопросам

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Польши Радославом Сикорским. Разговор изначально не задался, что едва не привело к ссоре.

Об этом рассказал бывший польский дипломат и журналист Витольд Юраш, слова которого передает Onet. По его словам, польская сторона была "удивлена" стилем разговора Зеленского.

По его словам, украинский президент упрекнул Польшу в том, что она не оказывает поддержки на переговорах о вступлении в ЕС, не передает достаточно военной помощи. Кроме того, претензии коснулись темы сбития российских ракет и беспилотников, которые входят в польское воздушное пространство.

Кроме того, разговор коснулся и темы Волынской трагедии. Зеленский сказал, что Польша использует эту тему в политических целях, в то время как Сикорский отметил, что Украине стоит относиться к теме эксгумации, как к христианскому жесту.

"По сообщениям, полученным "Онет" между участниками разговора, в какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о ссоре. Важно отметить, что литовская делегация не пыталась поддержать польского министра", — сообщил Юраш.

Журналист отмечает, что причина разногласий может крыться в том, что Киев полностью убежден в том, что угроза для Польши со стороны России настолько реальна и значительна, что помогая Украине она будет помогать в первую очередь себе. В то же время Юраш добавил, что польская сторона даже не пытается объяснить, что членство в НАТО делает эту угрозу не настолько существенной.

Он также выразил мнение, что польские дипломаты тем самым "уничтожают шансы польской дипломатии установить партнерские отношения с Украиной".

Как сообщалось ранее, в тот же день Зеленский выступил на форуме YES, где заявил, что для демократического мира должно быть стыдно не сбивать российские дроны на своей территории. Кроме того он напомнил, что пока смелость для этого нашла лишь Беларусь.