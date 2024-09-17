Ледь не дійшло до сварки: Зеленський мав складну розмову з главою МЗС Польщі — ЗМІ

Думки України та Польщі розійшлися з ключових питань

У п’ятницю президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Розмова спочатку не задалася, що ледве не призвело до сварки.

Про це розповів колишній польський дипломат та журналіст Вітольд Юраш, слова якого передає Onet. За його словами, польська сторона була "здивована" стилем розмови Зеленського.

За його словами, український президент дорікнув Польщі за те, що вона не надає підтримки на переговорах про вступ до ЄС, не передає достатньо військової допомоги. Претензії також стосувалися теми збиття російських ракет та безпілотників, які входять до польського повітряного простору.

Крім того, розмова торкнулася і теми Волинської трагедії. Зеленський сказав, що Польща використовує цю тему з політичною метою, тоді як Сікорський зазначив, що Україні варто ставитися до теми ексгумації, як до християнського жесту.

"За повідомленнями, отриманими "Онетом" між учасникамми розмови, в якийсь момент атмосфера була настільки поганою, що можна було навіть говорити про сварку. Важливо відзначити, що литовська делегація не намагалася підтримати польського міністра", — повідомив Юраш.

Журналіст зазначає, що причина розбіжностей може бути в тому, що Київ повністю переконаний у тому, що загроза для Польщі з боку Росії настільки реальна і значна, що допомагаючи Україні вона допомагатиме в першу чергу собі. Водночас Юраш додав, що польська сторона навіть не намагається пояснити, що членство в НАТО робить цю загрозу не настільки суттєвою.

Він також висловив думку, що польські дипломати тим самим "знищують шанси польської дипломатії налагодити партнерські відносини з Україною".

Як повідомлялося раніше, того ж дня Зеленський виступив на форумі YES, де заявив, що для демократичного світу має соромно не збивати російські дрони на своїй території. Крім того, він нагадав, що поки сміливість для цього знайшла лише Білорусь.