Короткая стрижка и застенчивый взгляд: как выглядела Елена Зеленская до того, как стала первой леди (фото)

Теперь она намного более уверенная в себе и роскошная женщина

Первая леди Украины Елена Зеленская — важная фигура на украинской и международной политической арене. Это сейчас она уверенная в себе и сильная женщина, которая поддерживает мужа-президента во время войны и достойно представляет нашу страну за границей. Однако в молодые годы Елена Зеленская выглядела совсем иначе.

"Телеграф" решил вспомнить, какой была будущая первая леди в юности и молодости задолго до политической карьеры мужа Владимира Зеленского.

Сейчас Елена Зеленская выглядит так. Фото: Getty Images

Елена Зеленская в молодости — какой она была

Елена Зеленская в девичестве носила фамилию Кияшко. Она родила в Кривом Роге в интеллигентной семье. В школе она училась в параллельных классах с Владимиром Зеленским, однако, встречаться они начали позже. После школы будущая первая леди по наставлению родителей поступила в Криворожский технический университет на специальность архитектора, который впоследствии окончила с отличием.

Свадьба Владимира и Елены Зеленских

Уже в университете Елена познакомилась с Владимиром Зеленским, который уже на то время увлекался КВН. Спустя 8 лет отношений, в 2003 году пара поженилась. Будущая первая леди так и не работала по архитектурной специальности, она вместе с мужем занималась "Кварталом 95" и стала сценаристом студии.

Владимир и Елена Зеленские в молодости

Владимир и Елена Зеленские с маленькой дочерью Сашей

В браке у Владимира и Елены Зеленских родилось двое детей — дочь Александра и сын Кирилл. До избрания Зеленского президентом его жена была в тени мужа-комика, редко появлялась в светской хронике и на шоу-бизнесовых тусовках. Однако, когда ее муж выиграл выборы, Елена Зеленская вынуждена была стать публичной персоной. Особенно ее роль усилилась во время войны, ведь она часто совершает заграничные визиты и представляет нашу страну на высшем политическом уровне.

Елена Зеленская с подругами

Зеленские на свадьбе Елены Кравец

Зеленские с дочерью на отдыхе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что семью Зеленских и Елены Кравец объединяет не только дружба. Муж Кравец крестил дочь Зеленских, а она саму первую леди.