Счастливые, молодые и в крутых нарядах. Как Зеленские выглядели в день своей свадьбы

До свадьбы пара встречалась 8 лет

История любви Владимира и Елены Зеленских – яркий пример того, как можно построить блестящую карьеру и одновременно идеальную семью с нуля. Они в браке уже более 20 лет и у них есть двое детей, но со свадьбой пара не торопилась.

Они наслаждались жизнью, а жениться решили через 8 лет. "Телеграф" решил выяснить, какой была свадьба Владимира и Елены Зеленских и как они познакомились.

Как познакомились Владимир и Елена Зеленские

Познакомились будущий президент Украины и первая леди в родном городе – Кривом Роге. Елена знала Владимира еще со школьных лет — он был популярен в школе, носил в то время стильные вещи и имел модную прическу. Они учились в параллельных классах и пересекались в школе, их общение началось уже в студенческие годы.

После получения среднего образования Елена поступила в Криворожский технический университет на факультет архитектуры, а Владимир избрал юридический факультет Криворожского экономического института. Их отношения начались в студенческие годы.

Коллега Зеленского Александр Пикалов, впоследствии ставший актером "Квартала 95", рассказывал, что Владимиру понравилась Елена, но он не мог решиться, чтобы познакомиться с ней. Поэтому Пикалов дал ему идею – он попросит видеокассету у девушки, а Зеленский позже ее вернет Елене.

По версии президента, их знакомство произошло по-другому. Он рассказывал, что увидел в руках Елены видеокассету фильма "Основной инстинкт" и решил попросить ее у нее. Тогда он и спросил телефонный номер Елены.

Отношения Зеленских к свадьбе продолжались 8 лет. Владимир сделал любимое предложение руки и сердца в кино. Праздник своей любви — свадьбу — пара сыграла в 2003 году.

Через год после свадьбы у пары родился первенец — дочь Александра. Сейчас девочке 20 лет. В 2013 году у супругов появился сын Кирилл — ему сейчас 12.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела Елена Зеленская до того, как стала первой леди. За время в статусе первой леди она очень изменилась – стала публичной, изменила стиль и часто представляет Украину на международной арене. Однако до президентства мужчины все было по-другому.