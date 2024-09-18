Даже это украли? Какие бытовые приборы СССР скопировал у Запада, вы удивитесь (фото)

Почти всю технику в СССР копировали с зарубежной

Дефицит товаров в СССР был нормой. Ограниченная торговля с развитыми странами влияла на благосостояние и развитие экономики государства.

Советские власти не хотели, чтобы граждане пользовались западной техникой, поэтому сами копировали все, что только можно было скопировать. "Телеграф" сделал подборку примеров бытовой техники, которые Союз присвоил у Запада.

С годами стало ясно, что вместо новых разработок инженеры копировали приборы из Европы и США и давали им свои названия.

Тем временем жители СССР верили, что устройства принадлежат им. Ведь никто не знал, как живут люди за железным занавесом.

Пылесос

Американский пылесос Lewyt model 40 выпускали с 1947 года, а его точную советскую копию под названием "Москва" сумели повторить аж в 1954 году.

Изобретатели в Союзе полностью скопировали дизайн, даже трубка была такой же белой с красным узором.

Американский пылесос Lewyt model 40

Советский пылесос "Москва"

Фотоаппарат

Советский фотоаппарат "ФЭД", выпускавшийся с 1934 года, почти идентичен немецкому фотоаппарату Leica II (1932 год). Разница только в том, что шторки затвора у советской модели были матерчатыми.

Немецкий фотоаппарат

Советский фотоаппарат

Nintendo Eg-26 EGG и "Электроника ИМ 02!"

В 1984 году вышла знаменитая советская игра, где волк ловит яйца сковородкой. Она оказалась копией японской Nintendo Eg-26 EGG, вышедшей тремя годами ранее.

Nintendo Eg-26 EGG

Советская игра

Примус

Австрийский примус "Phoebus 625" был изобретен в 1970 году. В СССР устройство появилось в 1981-м. Советский "Шмель-1" выглядел интереснее, но функции были одинаковые.

Австрийский примус

Советский примус

Ранее "Телеграф" рассказал, что культовые фильмы СССР оказались ворованными.