ТОП-7 необычных вещей из СССР: угадайте, для чего их использовали (фото)
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Напоминает реквизит к фильму ужасов
Времена СССР остались в далеком прошлом, но о том времени напоминают необычные раритетные вещи, которые некогда активно использовались в обиходе. Для современных украинцев многие "компоненты" быта времен СССР кажутся странными, а названия некоторых из них знают лишь единицы.
"Телеграф" предлагает своим читателям угадать, для чего использовались некоторые диковинные вещи во времена СССР. Многие из вас удивятся, но большинство из них было в каждом советском доме и активно применялось в быту.
Для чего использовались эти диковинки во времена СССР
Сегодня очень сложно понять назначение некоторых вещей из советского союза.
К примеру, это "изобретение" выглядит как раскладная печать. Или может быть, это простой брелок?
Ответ: это машинка для заточки лезвий.
А этот "аппарат" выглядит как стилизованная зажигалка. Или это советский мини-пистолет?
Ответ: это специальное приспособление для лепки пельменей. Согласно инструкции, тесто нужно было раскатать, вырезать "дулом" кружочки на половине листа, положить в них фарш, накрыть второй половиной и пройтись "пистолетом" снова. Широкое кольцо "запечатывало" края теста и обрезало готовый пельмень.
Данное изобретение похоже на современный эпилятор или станок для удаления огрубевшей кожи на пятках. Но, не все так просто.
Ответ: это механическая бритва "Спутник".
А этот девайс похож на орудие пыток. Или это садовый инструмент?
Ответ: механическая машинка для стрижки.
Приспособление для медицинских исследований? Или что-то для ремонта авто?
Ответ: плойка для волос.
А это похоже на музыкальный инструмент или детскую игрушку. Или нет?
Ответ: машинка для штопки чулок.
И напоследок — терка для цедры или щетка для пяток? Ответ вас удивит!
Ответ: приспособление для очистки рыбы от чешуи.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие вещи из СССР коллекционеры в наше время готовы купить за большие деньги. У некоторых эти вещи могут валяться на чердаке как старый хлам.