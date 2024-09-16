ТОП-7 необычных вещей из СССР: угадайте, для чего их использовали (фото)

Напоминает реквизит к фильму ужасов

Времена СССР остались в далеком прошлом, но о том времени напоминают необычные раритетные вещи, которые некогда активно использовались в обиходе. Для современных украинцев многие "компоненты" быта времен СССР кажутся странными, а названия некоторых из них знают лишь единицы.

"Телеграф" предлагает своим читателям угадать, для чего использовались некоторые диковинные вещи во времена СССР. Многие из вас удивятся, но большинство из них было в каждом советском доме и активно применялось в быту.

Для чего использовались эти диковинки во времена СССР

Сегодня очень сложно понять назначение некоторых вещей из советского союза.

К примеру, это "изобретение" выглядит как раскладная печать. Или может быть, это простой брелок?

Ответ: это машинка для заточки лезвий.

А этот "аппарат" выглядит как стилизованная зажигалка. Или это советский мини-пистолет?

Ответ: это специальное приспособление для лепки пельменей. Согласно инструкции, тесто нужно было раскатать, вырезать "дулом" кружочки на половине листа, положить в них фарш, накрыть второй половиной и пройтись "пистолетом" снова. Широкое кольцо "запечатывало" края теста и обрезало готовый пельмень.

Данное изобретение похоже на современный эпилятор или станок для удаления огрубевшей кожи на пятках. Но, не все так просто.

Ответ: это механическая бритва "Спутник".

А этот девайс похож на орудие пыток. Или это садовый инструмент?

Ответ: механическая машинка для стрижки.

Приспособление для медицинских исследований? Или что-то для ремонта авто?

Ответ: плойка для волос.

А это похоже на музыкальный инструмент или детскую игрушку. Или нет?

Ответ: машинка для штопки чулок.

И напоследок — терка для цедры или щетка для пяток? Ответ вас удивит!

Ответ: приспособление для очистки рыбы от чешуи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие вещи из СССР коллекционеры в наше время готовы купить за большие деньги. У некоторых эти вещи могут валяться на чердаке как старый хлам.