Сколько дронов атаковали арсенал оружия в российском Торопце: количество впечатляет

Беспилотники преодолели около 500 км

В ночь на 18 сентября дроны, управляемые СБУ, ГУР и ССО, атаковали большой склад ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в городе Торопец, Тверской области. В атаке было задействовано более 100 ударных беспилотников.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки Украины. Они заявили, что арсенал был поражен дронами-камикадзе украинского производства. Расстояние до атакованного склада от государственной границы Украины составляет около 500 километров.

В ГУР добавили, что целью атаки стал арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, который был успешно поражен. Были уничтожены большие запасы северокорейских баллистических ракет KN23, ракеты к РСЗО "Град", систем ПВО С-30 и баллистические ракеты к системе "Искандер".

После удара началась мощная детонация боекомплекта, местные власти объявили эвакуацию жителей Торопца. Детали последствий атаки на арсенал российского вооружения еще уточняются.

"Под нашим прицелом каждый шаг оккупанта, каждый вражеский арсенал, в том числе и самые новые, которые они называются "суперзащищенными" или "арсеналами мирового уровня". Российские военные цели будут и дальше системно уничтожаться, чтобы уберечь украинскую инфраструктуру и гражданское население", — подчеркнули в ГУР.

Как сообщал "Телеграф", после взрывов на арсенале вооружения в Торопце в Тверской области зафиксировано 17 подземных толчков. Их магнитуда составила от 0,5 до 2,8 баллов.