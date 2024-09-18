Рада увеличила расходы на оборону: цифра рекордная

Расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн

В среду, 18 сентября, Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет на 2024 год. Расходы на военные нужды возрастут на 500 млрд гривен.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Подробности он обнародовал в своем Telegram.

По его данным, проект №11417 поддержали 298 депутатов.

"Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн грн", — резюмировал Железняк.

В свою очередь народный депутат Ирина Геращенко уточнила, что законом скорректировали расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд гривен

Власти увеличили расходы по отдельным бюджетным программам на 500,3 млрд гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен) и сократили расходы и 65,7 млрд гривен.

Напомним, что правительство уже утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. Доходы общего фонда без трансфертов и грантов составят 2 трлн грн. Расходы составят 3,64 трлн грн. На сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить 2,22 трлн. грн., что составляет 26,3% от ВВП. Курс доллара заложили на уровне 45 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что курс доллара вряд ли сильно изменится к концу текущего года. Действия Нацбанка Украины привели к тому, что на валютном рынке отсутствует ажиотаж, а валюта не дефицитна.