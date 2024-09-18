Скільки дронів атакували арсенал зброї у російському Торопці: кількість вражає

Безпілотники подолали близько 500 км

У ніч на 18 вересня дрони, керовані СБУ, ГУР та ССО, атакували великий склад ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у місті Торопець Тверської області. В атаці було задіяно понад 100 ударних безпілотників.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела у Головному управлінні розвідки України. Вони заявили, що арсенал був уражений дронами-камікадзе українського виробництва. Відстань до атакованого складу від державного кордону України складає близько 500 км.

У ГУР додали, що ціллю атаки став арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів, який був успішно вражений. Було знищено великі запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗВ "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер".

Після удару почалася потужна детонація боєкомплекту, місцева влада оголосила евакуацію жителів Торопця. Деталі наслідків атаки на арсенал російського озброєння ще уточнюються.

"Під нашим прицілом кожен крок окупанта, кожен ворожий арсенал, у тому числі й найновіші, які вони називають "суперзахищеними" або "арсеналами світового рівня". Російські військові цілі й надалі системно знищуватимуться, щоб уберегти українську інфраструктуру та цивільне населення", — Наголосили в ГУР.

Як повідомляв "Телеграф", після вибухів на арсеналі озброєння у Торопці у Тверській області було зафіксовано 17 підземних поштовхів. Їхня магнітуда склала від 0,5 до 2,8 балів.