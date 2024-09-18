Почти два десятка землетрясений: удар по складам РФ в Торопце вызвал подземные толчки

Сила сейсмической активности была незначительной

После того как беспилотники атаковали арсенал боеприпасов около города Торопец Тверской области России и там началась мощная детонация, в регионе зафиксировали почти два десятка землетрясений.

По данным VolcanoDiscovery, первое землетрясение зафиксировали в 03:56 по киевскому времени. Его магнитуда составила 2,8. В течение нескольких часов, было зафиксировано еще 16 землетрясений с магнитудой от 0,5 до 2,8 баллов.

Стоит отметить, что землетрясение с такой магнитудой считается слабым. Кроме того официальных данных, что именно вызвало подземные толчки, нет. Однако то, что они произошли сразу после взрывов на складах, может указывать на то, что землетрясения являются их последствием.

Напомним, вскоре после взрывов губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что было "падение обломков" и начался "небольшой пожар" на одном из объектов. Местные власти приняли решение о частичной эвакуации населения.

Однако на многочисленных видео, появившихся в сети видна мощнейшая детонация, огромные клубы огня и дыма, которые поднялись небо. Все было настолько масштабно, что местные жители запаниковали, опасаясь "ядерки".

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин пишет, что под удар попал 107-ой арсенал ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление минобороны РФ). Спутники НАСА зафиксировали тепловые сигнатуры по всей его территории. Огонь охватил практически весь арсенал.

Как сообщал "Телеграф", руководитель "Центра противодействия дезинформации" СНБО, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что на военном складе в городе Торопец в частности хранились северокорейские ракеты KN23, которыми Россия регулярно атакует Украину. Кроме того, россияне хранили там ракеты к "Градам", С-300 и С-400, а также баллистические ракеты к "Искандеру".