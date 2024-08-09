Они не отстают от мужчин: в Минобороны рассказали, какой процент женщин обращается в рекрутинговые центры

Цель помочь каждому и каждому

Уполномоченный представитель Министерства обороны Алексей Бежевец заявил, что в Украине 20% женщин обращаются в рекрутинговые центры.

Об этом он заявил на телеканале "Мы-Украина". По его словам, женщины также могут найти себя и как личность, и как профессионал-воин.

Бежевец говорит, что вакансии интересны и их много. Никаких нормативных ограничений для женщин нет.

"Приходите, смотрите, что есть. Мы максимально настроены, чтобы помочь каждому избрать и проконсультироваться", — добавил он.

В пятницу, 9 августа, в городе Буча Киевской области открыли новый Центр рекрутинга украинской армии. Это уже 32-й рекрутинговый центр в Украине. Ранее подобные центры были открыты в Киеве, Броварах и Белой Церкви.

Алексей Бежевец подчеркнул, что в рекрутинговом центре человек не получит повестку, поскольку здесь работают гражданские рекрутеры, предоставляющие информацию и консультации.

Отметим, что военнообязанные граждане могут воспользоваться услугами рекрутингового центра даже после получения повестки. Там можно будет подобрать часть и должность.

Ранее "Телеграф" писал, кто приходит в центр рекрутинга в Киеве.