Чего ждать мужчинам, которые не обновили данные или проигнорировали повестку

Если штраф не оплатить вовремя, он удваивается

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно законодательству все военнообязанные должны были обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПе или в "Резерве+" до 16 июля.

Это требование было закреплено Законом Украины № 3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года. Тех, кто не выполнил этого требования, могут привлечь к административной ответственности.

Что грозит тем, кто не обновил свои данные

В Офисе омбудсмена напомнили, что руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право обратиться в полицию для административного задержания и принудительного доставки гражданина в военкомат в следующих случаях:

не уточнили адрес, контактные данные или другие персональные данные;

не прибыли в ТЦК и СП или другие определенные места для выполнения обязанностей по военному учету;

не сообщили об изменении места жительства или других изменениях, влияющих на военный учет.

Альтернативный способ оповещения

Если полиция не сможет задержать гражданина для доставки в военкомат, будет применен альтернативный метод оповещения — отправка повестки по почте. Такая повестка будет считаться врученной даже в том случае, когда почтовое отделение поставит отметку, что адресат ее не забрал. Поэтому избегание ее получения не освобождает от обязанности явиться в ТЦК.

Последствия невыполнения требований

В случае, если военнообязанный не выполнит требование повестки в течение 10 дней, территориальный центр комплектования вправе обратиться в суд с иском о временном ограничении права такого гражданина на управление транспортными средствами до полного исполнения им своих воинских обязанностей.

То есть, за неявку по повестке в военкомат, могут временно оставить без водительского удостоверения.

Штрафы за нарушение

За нарушение правил военного учета, то есть не обновление данных или неявки по повестке, предусмотрены штрафы от 17 до 25 тысяч гривен. Если их не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

Однако в случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления.

Ранее "Телеграф" писал, почему ТЦК присылают повестки по почте. Процедура предусмотрена постановлением Кабинета министров.