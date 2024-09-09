Когда можно не явиться в ТЦК по повестке: несколько уважительных причин

С сообщением о неявке в военкомат затягивать не нужно

Получение повестки от ТЦК и СП обязывает военнообязанного явиться в установленный срок. Однако существуют обстоятельства, при которых человек может не явиться в военкомат вовремя.

Юрист ОО "Юридическая сотня" Юлия Среда и адвокат Олег Леонтьев объясняют, когда это возможно и что делать в такой ситуации. Пишет издание "Фокус".

Как сообщить ТЦК о неявке

Согласно действующему законодательству, гражданин должен уведомить ТЦК о невозможности явиться в определенный в повестке срок. Это следует сделать как можно быстрее, но не позднее трех дней с даты и времени, указанных в повестке.

Адвокат Олег Леонтьев объясняет, что для этого нужно составить письменное обращение в свободной форме, указав свое имя, фамилию, реквизиты повестки и конкретные причины неявки. К обращению необходимо добавить документальное подтверждение обстоятельств, которые помешали явке в ТЦК.

Юристка Юлия Средства добавляет, что сообщить ТЦК о причинах неявки можно любым удобным способом:

лично;

электронным письмом;

заказным письмом с уведомлением о вручении.

Уважительные причины для неявки

Существует несколько обстоятельств, позволяющих не явиться в ТЦК в срок, указанный в повестке:

стихийные бедствия;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, дедушки или бабушки);

смерть близкого родственника его жены (супруга);

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в срок.

Юристы подчеркивают, что обстоятельства должны быть подтверждены документально справками или актами, заверенными уполномоченными государственными органами, учреждениями или организациями государственной, или коммунальной формы собственности.

Если человек не может самостоятельно сообщить ТЦК из-за, например, болезни или госпитализации, это могут сделать за него другие лица. В частности:

врач, оказывающий медицинскую помощь;

семья или знакомые военнообязанного;

адвокат, представляющий интересы гражданина.

Напомним, что размер штрафа за неявку по повестке в военное время составляет от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен для граждан, а для юридических лиц и от 34 тыс. до 59 тыс. гривен. Такой штраф может быть назначен даже заочно без присутствия нарушителя.

Если не заплатить штраф в течение 15 дней, он удваивается. Так можно столкнуться с исполнительной службой и судом. И сумма задолженности в разы увеличится.

При этом если мужчина прошел ВВК, признанный годным к службе, но не явился за "боевой" повесткой, может наступить уголовная ответственность.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли проигнорировать повестку, полученную после обновления данных. За неявку предусмотрена административная ответственность.