Безуглая написала "прощальное письмо" о своем увольнении и рассказала, что будет делать дальше

У нее большие планы

Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала свое увольнение с должности заместителя Комитета по вопросам обороны. Ее, по собственному желанию, перевели в Комитет по вопросам внешней политики.

"Пять лет в Комитете по национальной безопасности, обороне и разведке. Полный политический цикл. Более половины принятых Комитетом законопроектов мои разработки. Но сейчас нет смысла "пинать труп". Это просто неэтично. Я приняла решение перейти в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, чтобы расширить свою деятельность. Наш укоренившийся, коррумпированный армейский "совок" не одолеть без реального развития сотрудничества с партнерами", — написала Безуглая на своей Facebook-странице.

Она добавила, что "кроме их внутренних политических разборок" есть ряд объективных причин, почему Украине дают недостаточно военной помощи. По мнению Безуглой, дело в том, что партнеры не доверяют военной системе Украины.

"Минобороны и Генштаб ВСУ постоянно манипулируют, до сих пор нет аналитической составляющей для внедрения опыта и подсчета ресурсов, элементарно не наладили цикл обслуживания техники и не допускают партнеров к внутренним процессам. Штабисты с российскими паспортами в семье получают доступ, а партнеров усыпляют бесконечными совещаниями, неукоснительно придерживаясь единого нарратива: "Дайте оружие и отстаньте, в системе у нас все идеально". Но все далеко не безупречно. Более того, гнилая, закрытая коррупционная система украинской генеральской мафии окончательно застыла в развитии. Она коллапсирует и тянет за собой всю страну. И что самое важное, она не ценит человеческую жизнь", — пишет нардеп.

По словам Безуглой, она непублично работает с союзниками Украины и слышит от них "прямые комментарии по качеству управления войсками". Однако, подчеркнула она, от Украины нет запроса на работу по этому направлению. Следовательно, Безуглая планирует "показывать правду всем: партнерам, всему миру, тем, кто нам помогает, и просить о помощи".

"Помощь в создании надежного партнера, который не будет сбивать предоставленные самолеты предоставленными ПВО (хотя все может случиться в бою, важно учитывать это в дальнейшем), а затем не будет врать, не будет утилизировать технику в безнадежных наступлениях, а будет иметь эффективную систему аккумуляции полученного опыта и делить для совместного развития безопасности. Надежного партнера, который будет говорить на одном языке, но и не будет благодарен за каждую подачку и будет прямо показывать, где помощь, а где — мусор", — отметила нардеп.

Она добавила, что изменения должны касаться не только армии. Необходимы также реформы в спецслужбах, в частности, в СБУ.

"Если мы не завершим логическую и необратимую трансформацию спецслужб, то у наших детей не будет будущего в украинском государстве, ведь враждебная инфильтрация вновь захватит страну после горячей фазы войны", — написала Безуглая.

Как сообщал "Телеграф", 17 сентября Безуглая заявила, что она планирует перейти в другой парламентский комитет. На своей Facebook-странице нардеп обнародовала заявление об освобождении от должности заместителя председателя Комитета. Она добавила, что хочет войти в Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и обратилась напоследок к Генштабу, сообщив, что "уходит недалеко".