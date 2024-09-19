Безугла написала "прощальний лист" про своє звільнення та розповіла, що робитиме далі

В неї великі плани

Народна депутатка Марʼяна Безугла прокоментувала своє звільнення з посади заступника Комітету з питань оборони. Її, за власним бажанням перевели в Комітет з питань зовнішньої політики.

"П'ять років у Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки. Повний політичний цикл. Більше половини прийнятих Комітетом законопроєктів — мої розробки. Але зараз немає сенсу "пинати труп". Це просто неетично.Я прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність. Наш закоренілий, корумпований армійський "совок" не здолати без реального розвитку співпраці з партнерами", — написала Безугла на своїй Facebook-сторінці.

Вона додала, що "окрім їхніх внутрішніх політичних розборок", є низка об'єктивних причин, чому Україні дають недостатньо військової допомоги. На думку Безуглої, річ у тім, що партнери не довіряють військовій системі України.

"Міноборони та Генштаб ЗСУ постійно маніпулюють, досі не мають аналітичної складової для впровадження досвіду та підрахунку ресурсів, елементарно не налагодили цикл обслуговування техніки та не допускають партнерів до внутрішніх процесів. Штабісти з російськими паспортами в родині отримують доступ, а партнерів присипляють нескінченними нарадами, неухильно дотримуючись єдиного наративу: "Дайте зброю і відчепіться, в системі у нас все ідеально". Але все далеко не ідеально. Ба більше, гнила, закрита корупційна система української генеральської мафії остаточно застигла в розвитку. Вона колапсує і тягне за собою всю країну. І що найважливіше, вона не цінує людське життя", — пише нардеп.

За словами Безуглої, вона непублічно працює з союзниками України та чує від них "прямі коментарі щодо якості управління військами". Проте, наголосила вона, від України немає запиту на роботу в цьому напрямку. Відтак Безугла планує "показувати правду всім: партнерам, усьому світу, тим, хто нам допомагає, і просити про допомогу".

"Допомогу у створенні надійного партнера, який не збиватиме надані літаки наданими ППО (хоча все може трапитися в бою, важливо враховувати це надалі), а потім не брехатиме, не утилізовуватиме техніку в безнадійних наступах, а матиме ефективну систему акумуляції здобутого досвіду і ділитиметься ним для спільного розвитку безпеки. Надійного партнера, який говоритиме однією мовою, але і не дякуватиме за кожну подачку та прямо показуватиме, де допомога, а де — сміття", — зазначила нардеп.

Вона додала, що зміни мають стосуватися не лише армії. Необхідні також реформи у спецслужбах, зокрема у СБУ.

"Якщо ми не завершимо логічну та незворотну трансформацію спецслужб, то наші діти не матимуть майбутнього в українській державі, адже ворожа інфільтрація знову захопить країну після гарячої фази війни", — написала Безугла.

Як повідомляв "Телеграф", 17 вересня Безугла заявила, що вона планує перейти до іншого парламентського комітету. На своїй Facebook-сторінці нардеп оприлюднила заяву на звільнення з посади заступника голови Комітету. Вона додала, що хоче увійти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та звернулася наостанок до Генштабу, повідомивши, що "йде недалеко".