Безуглая приехала "инспектировать" Покровское направление: военный резко высказался (видео)

Нардепка, якобы, ездит по позициям

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая, которую неоднократно подвергали критике в сети за ее неоднозначные высказывания, прибыла на Покровское направление. Здесь она собирается провести "инспекцию".

Нардепка ездит по позициям и это не нравится украинским военнослужащим. Об этом заявил в эфире телеканала "Киев 24" ветеран, общественно-политический деятель Олег Симороз.

По словам ветерана российско-украинской войны, у него есть информация, что Марьяна Безуглая дейтвительно находится сейчас на Покровском направлении. Она ездит по позициям военных и проводит "инспекцию".

Такой новости не рады ветераны и бойцы Сил обороны, которые опасаются повторения ситуации 2022 года, когда нардепка пыталась взять командование на Лисичанском направлении в свои руки.

"У меня есть подтверждение, что Марьяна Безуглая, к сожалению, действительно находится на Покровском направлении. Почему "к сожалению", потому что это такое инспектирование и блогерство Офиса президента Украины со стороны нардепа Безуглой — абсолютно недопустимые вещи", — подчеркнул Симороз.

Он также отметил, что Безуглая неоднократно дискредитировала ВСУ и "раскрывала" позиции украинских военнослужащих. Именно поэтому такие "инспекции", по его мнению, просто недопустимы.

"Такой одиозный нардеп как Безуглая, которая была замечена на вскрытии украинских позиций, неоднократно дискредитировала ВСУ, не просто катается смотреть на наличие фортификационных сооружений в Покровске, она катается по позициям. Продолжается фактически то, что было в Лисичанске, когда она пыталась участвовать в управлении войсками", — сказал Симороз.

Автор Telegram-канала "Офицер" также саркастично отметил, что Безуглая приехала на Покровское направление, чтобы "руководить обороной так, как в Лисичанске в 2022 году":

Напомним, что Марьяна Безуглая после сообщений о крушении первого F-16 в Украине поразила сеть заявлением. По ее якобы данным, истребитель был сбит системой ПВО Patriot. Она обвинила командование Воздушных Сил во лжи и дискоординации между подразделениями. Бывший пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что на Безуглую давно пора написать заявление в ГБР и попросил СБУ разобраться с политиком.

Николай Олещук жестко ответил нардепу. Он заявил, что придет время и Марьяна Безуглая будет просить прощения перед всем войском за свои высказывания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Безуглая снова набросилась с критикой на Сырского и Минобороны. Ее слова мгновенно начали ретранслировать российские паблики. Стоит отметить, что Безуглая не впервые критикует военное руководство — она заявляла, что не стоит создавать новые бригады, потому что есть много неукомплектованных.