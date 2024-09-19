Рада уволила Безуглую с должности заместителя главы Комитета по нацбезопасности: она уже отреагировала

Ее перевели в другой Комитет

В четверг, 19 сентября, Верховная Рада уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны. Также она больше даже не член этого Комитета.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он добавил, что это решение поддержали 252 нардепа.

Безуглую перевели в другой Комитет Верховной Рады. Теперь она является членом Комитета по внешней политике.

Напомним, 17 сентября Марьяна Безуглая заявила, что она планирует перейти в другой парламентский комитет. На своей Facebook-странице она обнародовала заявление об освобождении от должности заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Она добавила, что хочет войти в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Она также обратилась напоследок к Генштабу, заявив, что "уходит недалеко".

"Пять лет в Комитете национальной безопасности, обороны и разведки. Полный политический цикл. Более половины принятых Комитетом законопроектов — мои разработки. Но сейчас нет смысла "пинать труп". Это просто неэтично", — прокомментировала Безуглая свое увольнение с должности заместителя комитета по вопросам обороны в своем Facebook.

Следует отметить, что постановления об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вносили в парламент уже не в первый раз. 22 июля Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал предложение об исключении Безуглой из Комитета. После чего соответствующее постановление зарегистрировали в Верховной Раде, однако его не поддержали нардепы.

Как сообщал "Телеграф", 17 июля Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она заявила, что больше не имеет "нравственных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально".