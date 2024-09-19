Повезет план мира и встретится не только с Трампом: подробности визита Зеленского в США

Зеленский рассчитывает на поддержку США

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить Соединенные Штаты Америки, где встретится с действующим президентом Джо Байденом, а также кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба Офиса президента Украины. Глава государства проведет встречу с Байденом, во время которого представит ему План победы Украины. Предварительно известно, что она запланирована на четверг 26 сентября.

Также Зеленский выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний и украинской общиной в США.

В ОП сообщили, что Зеленский рассчитывает на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в борьбе ради свободы.

Кроме Джо Байдена Зеленский встретится с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США, республиканцем Дональдом Трампом, который также баллотируется на пост.

Ранее "Телеграф" сообщал, что политолог и историк Евгений Магда считает, что Украине не следует зацикливаться только на выборах в США.