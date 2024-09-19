Сибига впервые в должности министра посетил Молдову: говорил там о болезненной для обеих стран теме

Украина и дальше будет поддерживать Молдову

В четверг, 19 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига впервые в новой должности посетил Молдову. Но он встретился с молдавским коллегой Михаем Попшоем.

Об этом Сибига сообщил в соцсети X. По словам главы украинского МИД, этот визит должен был подтвердить добрососедские отношения между Украиной и Молдовой.

"Членство в ЕС принесет процветание и безопасность нашим народам. Мы обсудили общие шаги по ускорению вступления в ЕС и противодействию российской дезинформации и дестабилизации", — написал он.

Как сообщает NewsMaker, также Сибига поднял тему Приднестровья. Министр подчеркнул, что Россия должна вывести оттуда свои войска.

"Приднестровский регион – это Молдова, и Россия должна вывести оттуда свою армию. Украина и дальше будет поддерживать Молдову в переговорном процессе", – сказал он.

Сибига также отметил, что Молдова вместе с Украиной идет по пути евроинтеграции. Он отметил важность скоординированных мер по борьбе с гибридными угрозами.

В свою очередь глава МИД Молдовы подтвердил, что Кишинев твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность, единство и независимость Украины. Он также отметил, что его страна также продолжит оказывать помощь более 125 тысячам украинских беженцев.

Напомним, глава правительства Молдовы Дорин Речан прокомментировал запрос Украины о возвращении мужчин, избежавших мобилизации. Политик не стал отвечать прямо, а сослался на международные нормы.