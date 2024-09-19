В ЕС приняли важное решение по ударам вглубь России: какие цели может поразить Украина (карта)

В Евросоюзе считают, что Украина имеет право на защиту

Европейский парламент призвал западных партнеров Украины немедленно снять ограничения на использование вооружений против законных военных целей на российской территории. Евродепутаты считают, что эти ограничения препятствуют способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону согласно международному праву.

Соответствующая резолюция "О продолжении финансовой и военной поддержки Украины государствами-членами ЕС" была принята в четверг, 19 сентября на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, передает Укринформ. Документ поддержали 425 депутатов, против проголосовал 131, воздержались 63.

В резолюции также отмечается, что ограничение использования западного оружия оставляет Украину уязвимой к нападениям на ее население и инфраструктуру. В документе говорится, что Украина, как жертва агрессии, имеет законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Евродепутаты подчеркивают, что военная помощь, оказанная ЕС, США и партнерами-единомышленниками, является "значительной, хотя все еще недостаточной". В документе отмечается, что недостаточные поставки боеприпасов и вооружений и ограничения на их использование могут подорвать приложенные усилия.

"В связи с этим снова обращаемся к государствам-членам с призывом выполнить взятое на себя в марте 2023 года обязательство поставить Украине один миллион боеприпасов, ускорить поставки оружия, в том числе современных систем противовоздушной обороны и другого оружия и боеприпасов в ответ на четко определенные потребности, включая ракеты "Таурус", — говорится в резолюции.

Напомним, по данным Reuters, список целей на территории РФ, которые Украина планирует поразить дальнобойным оружием, уже передали в США и Великобританию. Наше государство планирует наносить удары ATACMS, британским Storm Shadow и французским SCALP.

Сначала Украина хотела использовать для ударов по аэродромам РФ ракеты ATACMS. Ранее СМИ подсчитали, какие еще цели в РФ могли быть поражены этими ракетами.

Радиус действия ракет ATACMS

Также издание The Times опубликовало карту объектов в России, к которым могут достать ракеты Storm Shadow. В этот список вошли 14 аэродромов и аэропортов, один нефтеперерабатывающий завод и штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Радиус действия ракет Storm Shadow