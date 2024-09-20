До Києва приїхала голова Єврокомісії: ціль візиту

Представниця ЄС вже поділилася фото та відео

У п'ятницю, 20 вересня, до Києва приїхала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це вже її восьмий візит до української столиці.

Про це вона написала в соцмережі X. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що приїхала, щоб обговорити підтримку Європи.

"Мій восьмий візит у Київ припадає на опалювальний сезон, який незабаром розпочнеться, а Росія й далі націлюється на енергетичну інфраструктуру. Ми допоможемо Україні в її сміливих зусиллях", — підкреслила голова Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн написала про ціль візиту.

"Я приїхала сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності України до зими й оборони, до вступу до ЄС і прогресу щодо кредитів G7", — зазначає представниця ЄС.

Також вона показала фото із залізничного вокзалу.

Голова Єврокомісії поклала квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі.

"Перше, що я роблю в Києві – це вшановую пам’ять загиблих захисників України за останні 10 років. Вони справжні герої, які принесли найбільшу жертву заради безпеки нашого континенту. Пам’ять про них ми будемо носити у своїх серцях", — написала фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн біля Стіни пам'яті

Також представниця ЄС встигла зустрітися з українськими рятувальниками та багатьом відомим псом Патроном.

"Коли влучає російська бомба, пожежники Держслужби кидаються приборкувати полум'я та рятувати людей. Ми підтримуємо їх генераторами та аварійним обладнанням", — пише вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Євросоюз готує новий великий кредит для України на десятки мільярдів євро. Втім, цьому плану поки що надали статус плану "Б" – планом "А" залишається американський варіант, погоджений на засіданні G7 у червні.