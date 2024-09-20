"Поверніть крадене назад": в ОП відреагували на заяву Сікорського щодо Криму

Крим потрібно повернути

Автономна Республіка Крим є невід’ємною частиною України, яка була захоплена, а згодом анексована Російською Федерацією. Тому її треба повернути суб'єкту, якому вона належить.

Про це в інтерв’ю 24 телеканалу заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

Коментуючи нещодавню заяву міністра закордонних справ Республіки Польща Радослава Сікорського про те, що в Криму варто провести "справедливий референдум" та передати півострів під мандат ООН, Подоляк заявив, що не розуміє, навіщо це робити.

На думку Подоляка, у Сікорського "працює креативна група, що генерує певні ідеї". Водночас радник Офісу президента України не розуміє, як очільник МЗС Польщі може сам собі пояснити подібні заяви.

"Росія зараз буде активно інвестувати в пропаганду, неформально через ООН буде контролювати дану територію, а через 20 років буде абстрактний референдум. Я не зовсім розумію, як це логічно може пояснити сам міністр", — заявив Подоляк.

Він додав, що Росія або програє війну з Україною і тоді не треба нічого обговорювати, або виграє і заморозить конфлікт. І тоді жодних мандатів не буде, тому, що Кремль ніколи не погодиться на це.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий колаборант зробив гучну заяву про кримських татар. Зрадники України хочуть заборонити Меджлісу говорити від їхнього імені.