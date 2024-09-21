Путин – координатор и "публичное лицо": кто на самом деле руководит Россией

Лидер Кремля у власти уже более 20 лет

Россией руководит группа людей, называющих себя "коллегией". Это друзья российского лидера Владимира Путина, и большинство из них работали с ним в Комитете государственной безопасности (КГБ).

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал доктор политических наук, глава экспертной группы "Сова", бывший вице-губернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва. Полную версию читайте в материале: Россией руководит не Путин. Он психопат и у него отдельная роль"

"Россией руководит не лично Путин. Он не является царем или императором по функционалу. Россией руководит группа людей, которые называют себя "коллегией". Это друзья Путина и большинство из них работали с Путиным в КГБ", — заявил Савва.

По его словам, в эту группу входит, например, Сергей Чемезов, сейчас руководящий концерном "Ростех".

"Огромный концерн, где объем денег в год больше, чем бюджет Украины. Чемезов якобы не на государственной должности, а просто глава государственной корпорации. Но он входит в эту неформальную коллегию и принимает участие в принятии решений", — рассказал бывший вице-губернатор.

Также среди данной группы людей есть и Игорь Сечин, глава "Роснефти". Он также работал в КГБ, затем в мэрии Ленинграда.

"Путин в этой коллегии играет очень важную роль. Во-первых, он является публичным лицом, которое в должности. Во-вторых, в рамках этой группы он является координатором", — отметил Савва и объяснил, что это значит.

По его словам, некоторые представители этой группы буквально ненавидят друг друга, а при встрече даже не здороваются. Именно поэтому им и нужен такой координатор, роль которого исполняет Путин.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что если бы Россия применила по Украине ядерное оружие, США готовы были ответить на это. У Вашингтона подробно описан возможный удар по военным силам РФ, с которым Кремль ознакомился еще в 2022 году.