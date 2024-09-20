В России хотят снести памятник "вагнеровцам": назревает скандал

Мемориал советуют перенести на частную территорию

В России, в подмосковном городе Воскресенск хотят снести памятник, установленный в честь боевиков ЧВК "Вагнер" и военнослужащих, погибших на войне против Украины. Власти признали памятник незаконной постройкой.

Об этом пишут росСМИ. Также местная администрация требует от "ветеранов", которые установили мемориал, предоставить документы, подтверждающие, что все указанные на памятнике бойцы действительно участвовали в боевых действиях.

Памятник был установлен без официального разрешения. На нем фамилии российских военных бойцов, погибших на войне против Украины. Среди них есть члены ЧВК "Вагнер" и обычные военнослужащие.

Группа активистов во главе с "ветераном СВО (так россияне называют войну, которую они ведут против Украины) из ЧВК "Вагнер" беспокоятся, что памятник снесут. В срочном порядке они ищут для него альтернативное место.

В свою очередь администрация Воскресенска настаивает на соблюдении правовых норм и требует соблюдения всех формальностей. Речь о согласовании с властями и представлении необходимых документов.

Z-военкоры пишут, что власти советуют тем, кто установил памятник, перенести его "желательно на частную территорию". Сторонники войны против Украины возмущаются и призывают "отстоять честь и память героев".

Как сообщал "Телеграф", российский оппозиционер Александр Невзоров считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может быть жив. По его словам, в деле гибели Пригожина много неточностей.