О плане победы, Трампе и Курской операции: Зеленский дал новое интервью, главные заявления

Главные заявления главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью западным СМИ. В нем он рассказал о войне, возможности мирных переговоров и проблемах воюющей страны.

Разговор с изданием The New Yorker был обнародован 22 сентября. "Телеграф" приводит главные заявления главы государства.

О плане победы

Зеленский говорит, что его план сводится к быстрому и существенному усилению Украины, что позволит посадить Владимира Путина за стол переговоров. По его словам, ранее он это просто говорил, а сейчас изложил на бумаге с конкретными аргументами.

Если вы не хотите, чтобы эта война затянулась, если вы не хотите, чтобы Путин засыпал нас трупами своих людей, забирая еще больше украинских жизней, мы предлагаем вам план укрепления Украины. Это не фантазия и не научная фантастика, и, что важно, он не требует от россиян сотрудничества для достижения успеха. Скорее, план излагает то, что наши партнеры могут сделать без участия России", — сказал он.

По его словам, ранее "планом А" для Украины было введение превентивных санкций против России и усиление ВСУ, однако западные партнеры к этому плану не прислушались. Теперь события идут по "плану Б".

О Дональде Трампе

Украинский лидер говорит, что Трамп скорее всего не понимает, как остановить войну, даже если ему кажется обратное.

"С этой войной, часто, чем глубже в нее смотришь, тем меньше понимаешь. Я видел многих лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее завтра. И по мере того, как они глубже в нее вникали, они понимали, что не так все просто", — сказал Зеленский.

Также он вкратце охарактеризовал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венса, назвав его "слишком радикальным".

Об отказе от территорий

Говоря об идеях отказаться от части территорий, Зеленский говорит, что будет очень плохой идеей для любого лидера, так как это путь к началу огромного количества конфликтов в разных уголках мира.

"Какой бы президент или вице-президент ни выдвинул эту перспективу — что окончание войны зависит от закрепления статус-кво, когда Украина просто отдаст свою землю, — должен нести ответственность за потенциальное начало глобальной войны. Потому что такой человек подразумевал бы, что такое поведение приемлемо", — сказал он.

Он прогнозирует, что мир в таких условиях очень быстро дойдет до состояния, где прав тот, у кого есть больше силы. И это приведет к глобальному противостоянию в очень краткие сроки.

О Курской операции

Украинская кампания в Курской области позволила продемонстрировать некоторые очень важные вещи не только союзникам, но и всему миру.

"Это показало нашим партнерам, на что мы способны. Мы также показали Глобальному Югу, что Путин, который утверждает, что все под контролем, на самом деле этого не делает. И мы показали очень важную правду россиянам. К сожалению, многие из них закрывают глаза, они не хотят ничего видеть и слышать", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Белом доме пока еще не ознакомлены с планом победы, который должен презентовать президент Украины Владимир Зеленский. Но, несмотря на это, у президента США Джозефа Байдена уже готовят ряд некоторых собственных инициатив, чтобы помочь Украине в войне.